SoCal highway conditions impacted by today's weather: Quick glance

SoCal highway conditions impacted by today's weather: Quick glanceget the free app
As commuters navigate rainy day highways and freeways with lane closures, flooding and mudslides, knowing ahead of time what to expect will be listed here. Information and updates are provided by Caltrans.
Check your latest traffic conditions with KCAL NEXT Traffic here.
I-5 [IN THE SOUTHERN CALIFORNIA AREA]
NORTHBOUND TRAFFIC IS REDUCED TO 2 LANES 9.7 MI NROTH OF SANTA CLARITA /AT TEMPLIN HWY/ (LOS ANGELES CO) - DUE TO A MUDSLIDE
I-10 [IN THE SOUTHERN CALIFORNIA AREA]
WESTBOUND TRAFFIC IS REDUCED TO 2 LANES AT GROVE AVE /IN RANCHO CUCAMONGA/ (SAN BERNARDINO CO) - DUE TO A JACKKNIFED BIG RIG
US 101 [IN THE SOUTHERN CALIFORNIA AREA]
IS CLOSED TO NORTHBOUND TRAFFIC AT THE JCT OF SR 33 /IN VENTURA/ (VENTURA CO) - DUE TO FLOODING - MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
SR 1, Pacific Coast Highway [IN THE SOUTHERN CALIFORNIA AREA]
IS CLOSED FROM SEAPOINT ST /IN HUNTINGTON BEACH/ TO 1.4 MI NORTH OF HUNTINGTON BEACH /AT WARNER AVE/ (ORANGE CO) - DUE TO FLOODING - MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
SR 126 [IN THE SOUTHERN CALIFORNIA AREA]
IS CLOSED FROM FILLMORE ST /IN FILLMORE/ (VENTURA CO) TO 8.5 MI WEST OF THE LOS ANGELES/VENTURA CO LINE - DUE TO FLOODING - MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
IS CLOSED FROM BRIGGS RD TO PECK RD /IN SANTA PAULA/ (VENTURA CO) - DUE TO FLOODING - MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE