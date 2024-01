How much snow did Chicago get? Snow totals from 2024's first winter storm

CHICAGO (CBS) -- Some Chicago suburbs got more than 7 inches of snow from the area's first winter storm of the year, spanning from Monday night through early Wednesday.

The heaviest amounts of snow were reported in the west suburbs and rural areas far west of Chicago.

The official two-day snowfall for Chicago, measured at O'Hare International Airport, was 3.2 inches.

Here are the two-day snow totals for the Chicago area, as reported to the National Weather Service through Wednesday:

Location Amount Time/Date Provider

Rockford (Rockford Airport) 3.9 in 0600 AM 01/10 Official NWS Ob

Chicago (Chicago OHare) 3.2 in 0600 AM 01/10 Official NWS Ob

NWS Chicago 3.1 in 0600 AM 01/10 Official NWS Ob





Other Locations:





Location Amount Time/Date Provider

Lily Lake 1 NE 7.5 in 0600 AM 01/10 COCORAHS

Mendota 1 SE 7.2 in 0700 AM 01/10 COOP

Earlville 3 S 7.0 in 0600 AM 01/10 COOP

St. Charles 1 ENE 7.0 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Aurora 6.5 in 0700 AM 01/10 COOP

Harvard 4.4 NNE 6.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Plainfield 4 SW 6.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Schaumburg 2 E 6.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Malta 3 ESE 6.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

DeKalb 5.9 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Naperville 3 SE 5.6 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

La Salle 5.4 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Bull Valley 2 WNW 5.4 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Geneva 2 WNW 5.2 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Homer Glen 1 NNE 5.2 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Palos Park 4 W 5.1 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Genoa 5.0 in 0700 AM 01/10 COOP

Glen Ellyn 1 W 5.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Campton Hills 3 NNE 5.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Willow Springs 2 SE 5.0 in 0800 AM 01/10 COOP

Hebron 2 WSW 4.8 in 0700 AM 01/10 HYDRO

Timberlane 1 SW 4.7 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Glen Ellyn 1 SW 4.7 in 0715 AM 01/10 COCORAHS

Geneva 1 SSW 4.7 in 0730 AM 01/10 COCORAHS

Ashton 4.6 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Elk Grove Village 2 WSW 4.6 in 0705 AM 01/10 COCORAHS

West Chicago 4 SE 4.6 in 0712 AM 01/10 COCORAHS

North Aurora 1 ENE 4.5 in 0653 AM 01/10 COCORAHS

Batavia 4.4 in 0600 AM 01/10 HYDRO

Elmhurst 1 SE 4.4 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Aurora 3 WSW 4.4 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Plainfield 2 SSE 4.4 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Cortland 4.3 in 0600 AM 01/10 COCORAHS

Palos Park 2 WSW 4.3 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

2 S Downers Grove 4.3 in 0800 AM 01/10 NWS Employee

Mundelein 4 WSW 4.2 in 0700 AM 01/10 COOP

Geneva 4 WSW 4.1 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Forest Lake 1 SSW 4.1 in 0700 AM 01/10 HYDRO

Ottawa 4.0 in 0449 AM 01/10 COCORAHS

1 SE Boulder Hill 4.0 in 0600 AM 01/10 COCORAHS

4 WNW Kaneville 4.0 in 0600 AM 01/10 COCORAHS

Peru 1 NNE 4.0 in 0645 AM 01/10 COCORAHS

Trout Valley 4.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Amboy 1 WSW 4.0 in 0723 AM 01/10 COCORAHS

Cook County 4.0 in 0900 AM 01/10 COCORAHS

Ottawa 1 N 3.9 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Lombard 3.9 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Batavia 1 NW 3.9 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Naperville 5 SSW 3.9 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Geneva 1 SSW 3.8 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Bloomingdale 3.8 in 0830 AM 01/10 COCORAHS

Plainfield 3.9 SSW 3.7 in 0619 AM 01/10 COCORAHS

Elgin 3 W 3.7 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

New Lenox 1 SSE 3.7 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Clarendon Hills 3.7 in 0700 AM 01/10 HYDRO

Crystal Lake 3.9 WNW 3.6 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Capron 3.6 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Aurora 2 W 3.6 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Rockford 3 WSW 3.6 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Midway 3 SW 3.5 in 0600 AM 01/10 COOP

Villa Park 3.5 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Lisle 1 SSE 3.5 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Peotone 3.5 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Peotone 3.5 in 0700 AM 01/10 COOP

Midway 3 SW COOP 3.4 in 1158 PM 01/09 COOP

Hoffman Estates 3.4 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

1 NW Rockdale 3.4 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Morton Arboretum 3.4 in 0700 AM 01/10 COOP

Woodstock 5 NW 3.3 in 0700 AM 01/10 COOP

4 NNW Rockford 3.2 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Manhattan 5 ENE 3.2 in 0800 AM 01/10 COOP

Winfield 0.8 ENE 3.2 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Aurora 4 ESE 3.1 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Monee 5 SE 3.1 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Mokena 2 WSW 3.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Valparaiso 1 N 3.0 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Joliet 2 N 3.0 in 0700 AM 01/10 HYDRO

Chicago Heights 2 NNW 3.0 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Monee 3.0 in 0900 AM 01/10 COOP