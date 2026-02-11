Arlington council's revised anti‑discrimination ordinance prompts Pride event suspension
Arlington has suspended this year’s Pride event after the City Council approved a revised anti‑discrimination ordinance in a 7–2 vote. The update limits the city administrator’s ability to investigate or assist with discrimination complaints, prompting unanimous opposition from public speakers who say it weakens protections for LGBTQ+ residents. The ordinance had already been paused last fall over concerns about federal funding.