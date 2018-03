') //section header image document.write('

') document.write(' ') document.write(' ') document.write('

'); document.write(' ') document.write(' Quiz

'); document.write(' last test

'); document.write(' '); document.write(' 1. Who

'); document.write(' '); document.write(' Make a selection '); document.write(' ------------------------------------------ '); document.write(' me '); document.write(' you '); document.write(' them '); document.write(' us '); document.write('

'); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' 2. which

'); document.write(' '); document.write(' Make a selection '); document.write(' ------------------------------------------ '); document.write(' s '); document.write(' g '); document.write(' d '); document.write(' g '); document.write('

'); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' 3. d

'); document.write(' '); document.write(' Make a selection '); document.write(' ------------------------------------------ '); document.write(' d '); document.write(' s '); document.write(' g '); document.write(' ds '); document.write('

'); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' 4. fsd

'); document.write(' '); document.write(' Make a selection '); documet.write(' ------------------------------------------ '); document.write(' dd '); document.write(' s '); document.write(' fsf '); document.write(' fsd '); document.write(' fs '); document.write(' dfs '); document.write(' fd '); document.write(' right '); document.write('

'); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' 5. fa

'); document.write(' '); document.write(' Make a selection '); document.write(' ------------------------------------------ '); document.write(' s '); document.write(' f '); document.write('

'); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' '); //footer document.write('