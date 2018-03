') //section header image //document.write('

Battle Of The Roman Numerals After a movie series grows beyond a certain Roman numeral, don't all the installments just start blending together? Can anyone really recall the difference between Halloween II and Halloween VI? Well, speaking of Michael Myers, Halloween H20 opens in August and the latest installment of another series, Lethal Weapon 4 arrives July 10. In honor of these motion picture dynasties that spit in the face of conventions such as "Less is more," and "Knowing when to quit," we present a little quiz. See if you can recall what happened in which sequel.

1. In which Lethal Weapon movie does Danny Glover find himself sitting on an explosive toilet?

Make a selection
------------------------------------------
Lethal Weapon
Lethal Weapon 2
Lethal Weapon 3
Lethal Weapon 4

2. In which TWO of the National Lampoon's Vacation movies does Clark Griswold (Chevy Chase) encounter Christie Brinkley as "the woman in the Ferrari?"

Make a selection
------------------------------------------
Vacation and Christmas Vacation
Christmas Vacation and European Vacation
Vacation and Vegas Vacation
Vegas Vacation and Lunar Vacation

3. In which Alien movie does Ripley (Sigourney Weaver) find herself battling the precious one in a prison colony?

Make a selection
------------------------------------------
Alien
Aliens
Alien 3
Alien Resurrection

4. In which Japan-set James Bond movie does 007 fight an air battle with SPECTRE in a mini-copter equipped with flame throwers and air-to-air missiles?

Make a selection
------------------------------------------
You Only Live Twice
Thunderball
GoldenEye
Live And Let Die

5. Which Halloween movie is the only one that has nothing to do with demonic killer Michael Myers?

Make a selection
------------------------------------------
Halloween
Halloween II
Halloween III: Season Of The Witch
Halloween: The Curse of Michael Myers

6. In which Terminator movie does Arnold Schwarzenegger utter the immortal line, "I'll be back?"

Make a selection
------------------------------------------
The Terminator
Terminator 2: Judgement Day
All of the above
None of the above (Ahhnold has never actually said this line)

7. In which Indiana Jones movie does "Indy" (Harrison Ford) escape a stampeding tribe of rain forest natives, only to wind up in a plane with a snake in his lap?

Make a selection
------------------------------------------
Raiders Of The Lost Ark
Indiana Jones And The Temple Of Doom
Indiana Jones and the Last Crusade
Indiana Jones Vs. Han Solo

8. In which Star Trek movie does Spock (Leonard Nimoy) die?

Make a selection
------------------------------------------
Star Trek: The Motion Picture
Star Trek: The Wrath of Khan
Star Trek V: The Final Frontier
Star Trek: Generations

9. In which Batman movie does Poison Ivy (Uma Thurman) say, "So many people to kill. . .so little time?"

Make a selection
------------------------------------------
Batman
Batman Returns
Batman Forever
Batman And Robin

10. In which Rocky movie did The Italian Stallion (Sylvester Stallone) fight a superhuman Russian champ?

Make a selection
------------------------------------------
Rocky
Rocky II
Rocky III
Rocky IV

Producer: Rob Medich

Designer: Charles Paek

Programmer: Yevgeny Simkin

