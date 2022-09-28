Casting for multiple roles for TV show 'Found'
"FOUND" // MULTIPLE ROLES // FILMS 10/3 // Submission Request // 25 - 60 YRS
"FOUND" IS IN NEED OF BACKGROUND ARTISTS TO PLAY CLERICAL WORKERS, DETECTIVES & COPS IN AN UPCOMING SCENE. ALL VACCINATION STATUSES CONSIDERED.
ROLE: COP / DETECTIVE TYPES
RATE: $140/12
GENDER: ALL
ETHNICITY: ALL
SCHEDULE:
10/3 (MON) - Film & Covid Test (on set) - no additional testing required
ROLE: CLERICAL WORKER
RATE: $140/12
AGE: 25 - 60
GENDER: FEMALE
ETHNICITY: ALL
ROLE NOTES:
- OFFICE SCENE
SCHEDULE:
10/3 (MON) - Film & Covid Test (on set) - no additional testing required
IMPORTANT NOTES
1. ALL VACCINATION STATUSES CONSIDERED
2. PLEASE INDICATE IN THE ADDITIONAL QUESTION WHETHER YOU ARE A FRESH FACE OR NOT.
3. NO ADDITIONAL COVID TESTING NEEDED - YOU WILL COVID TEST WHEN YOU GET TO SET ON FILMING DAY
4. YOUR FILMING DETAILS (LOCATION, TIME, WARDROBE) WILL BE EMAILED TO YOU THE EVENING BEFORE YOUR FILMING DATE.
You do NOT need to be VACCINATED to work on this production
https://castingtaylormade.com/availability.../found-film-103
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